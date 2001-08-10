1 апреля жителей и трудовые коллективы Южно-Сахалинска зовут на "чистую пятницу"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске с 1 апреля стартуют мероприятия по санитарной очистке территорий после зимнего сезона, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
С таянием снега к активным работам по приведению в порядок скверов, дорог, тротуаров, территорий жилых районов приступают все муниципальные предприятия, службы и управляющие компании. Особое внимание в этом году будет уделено ворошению снега, выпавшего за зимний сезон в рекордных количествах.
Жители Южно-Сахалинска, а также трудовые коллективы организаций всех форм собственности тоже могут внести свой вклад в эту работу и принять участие в субботниках и «чистых пятницах».
Первая такая совместная уборка городских территорий состоится уже завтра, 1 апреля, и затем будет проходить каждую пятницу до конца апреля. В этот день руководители могут назначить промежуток времени, в который трудовые коллективы выйдут, чтобы привести в порядок прилегающую территорию.
Также 23 и 30 апреля состоятся субботники. В эти дни на городском полигоне принимать собранный мусор будут бесплатно.
Оставить свою заявку на участие в уборке можно по телефону: 300-461 (доб. 2-13) в рабочие дни с 09.00 до 17.00.
Горожан, пожелавших принять участие в месячнике чистоты и помочь с уборкой своих дворов, управляющие компании обеспечат всем необходимым инвентарем, выдадут мешки, перчатки. Кроме этого, организации и предприятия, которые примут решение навести порядок на своих прилагающих территориях в другие дни недели, могут подать заявку в департамент городского хозяйства, чтобы их пропускали на полигон бесплатно.
Напомним, согласно правилам благоустройства руководителям организаций всех форм собственности необходимо организовать работы по рыхлению снега и уборке мусора с закрепленной за их объектами территорий и прилегающих к ним участков в радиусе 10 метров, а также привести фасады зданий и павильонов в надлежащий вид.
Кроме того, напоминаем, что жители областного центра могут бесплатно сдать старые автомобильные покрышки на утилизацию и дальнейшую переработку. Бесплатно утилизировать шины сегодня можно в четырех точках, расположенных по адресам: Ленина, 1А, Холмское шоссе, 5, Больничная, 106, Железнодорожная, 168/4.
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