Реабилитационный центр для инвалидов перешел в ведомство сахалинского минздрава
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Увеличить реабилитационный потенциал жителей Сахалинской области, перенесших тяжелые состояния – инсульт, инфаркт, травмы, станет возможным после перехода профильного центра в сферу здравоохранения. Ежегодно областной реабилитационный центр принимал на восстановительное лечение до 1600 человек. Благодаря интеграции с медициной, внедрению профессионального опыта коллег из учреждений здравоохранения станет возможным значительно повысить уровень реабилитационных мероприятий для жителей региона, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве социальной защиты населения.
Объемы оборудования, которым располагает действующий реабилитационный центр, является достаточным для развития новых направлений, в первую очередь медицинской реабилитации. На сегодня материально-техническая база учреждения является одним из самых передовых в Дальневосточном Федеральном округе. Центр оснащен самым современным инновационным оборудованием для применения таких методов реабилитации, как механотерапия, адаптивная физкультура, водо- и грязелечение, физиотерапия. Также в ОРЦ имеются: аппарат роботизированной реабилитации, реабилитационный комплекс для нижних конечностей с расширенной обратной связью, восстановительный спортивный комплекс, антигравитационная дорожка и др. В структуре учреждения организовано протезное - ортопедическое отделение, развернута библиотека для слепых, имеется тренировочная комната для бытовой адаптации инвалидов «Умный дом», компьютерный класс, бассейн со специальным оборудованием для инвалидов-колясочников.
- Переход в новое ведомство не только расширит перечень оказываемых медицинских услуг, но и позволит увеличить объемы оказываемой помощи. Площадь и укомплектованность центра позволяют это сделать без потерь в качестве. Важно отметить, что такой шаг не отразится на штатной численности учреждения. Все сотрудники, а это 189 человек, треть из которых именно медицинские работники, останутся на своих местах» - объяснила министр социальной защиты Ольга Орлова.
Записаться на реабилитацию теперь можно, минуя областное министерство социальной защиты. Для этого необходимо будет обратиться к своему лечащему врачу в поликлинику по месту жительства и получить направление на реабилитацию. Для удобства сотрудников центра и оперативной связи с поликлиниками в учреждении будет работать система «БАРС».
- Изменения не коснутся граждан, которые уже записаны на реабилитацию. Они обязательно её пройдут. Те же, кто только планирует встать в очередь – им будет необходимо получить направление от своего лечащего врача. Через систему «БАРС» врач сам сможет записать пациента на реабилитацию» - сказал заместитель председателя Правительства Владимир Ющук.
На сегодняшний день областной реабилитационный центр для инвалидов принимает до 147 человек в смену, из них 27 человек получают медико-социальную реабилитацию в стационарной форме.
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