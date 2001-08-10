Участок улицы Амурской в Южно-Сахалинске 31 марта закрыт для движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участок ул.Амурской на пересечении с ул.Поповича 31 марта временно перекрыт для движения транспорта. В течение дня здесь продолжатся ремонтные работы по линии Сахалинской коммунальной компании. Возобновить проезд планируется к концу рабочего дня, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Въезд на ул. Амурскую возможен с ул. Ленина, со стороны аптеки №1, либо с ул. Чехова, со стороны бизнес-центра «Сфера». Ул. Поповича свободна для движения.

Автомобилистов просят быть внимательными при движении по указанному району и заранее планировать свой путь.