Виновных в неправильном сносе дома в Южно-Сахалинске накажут

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации Южно-Сахалинска проведена проверка обстоятельств организации и проведения работ по сносу аварийного здания по пр. Мира, 92, на основании которой приняты соответствующие дисциплинарные решения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Снос аварийного здания с привлечением техники производился 24 марта. При этом подрядной организацией департамента городского хозяйства были грубо нарушены правила безопасности проведения такого вида работ. В частности объект, который находится в вблизи тротуара, не был огорожен, что создавало потенциальную угрозу безопасности пешеходов.

По результатам проверки всех обстоятельств принято решение привлечь должностное лицо департамента городского хозяйства к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Курирующему вице-мэру строго указано на необходимость тщательной проработки порядка и способа исполнения поручений.