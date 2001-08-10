Виновных в неправильном сносе дома в Южно-Сахалинске накажут
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В администрации Южно-Сахалинска проведена проверка обстоятельств организации и проведения работ по сносу аварийного здания по пр. Мира, 92, на основании которой приняты соответствующие дисциплинарные решения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Снос аварийного здания с привлечением техники производился 24 марта. При этом подрядной организацией департамента городского хозяйства были грубо нарушены правила безопасности проведения такого вида работ. В частности объект, который находится в вблизи тротуара, не был огорожен, что создавало потенциальную угрозу безопасности пешеходов.
По результатам проверки всех обстоятельств принято решение привлечь должностное лицо департамента городского хозяйства к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Курирующему вице-мэру строго указано на необходимость тщательной проработки порядка и способа исполнения поручений.
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