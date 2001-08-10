Военные инженеры на Сахалине учились разминировать побережье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие отдельного инженерно–сапёрного батальона армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине, в рамках тактико-специального учения выполнили обезвреживание взрывных устройств установленных десантом условного противника на морском побережье острова, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе занятий, на полигоне «Успеновский» военные инженеры армейского корпуса ВВО, при помощи специальных подводных миноискателей, выполнили инженерную разведку местности по поиску и обезвреживанию установленных противотанковых и противодесантных мин в прибрежной полосе.

Кроме того, военнослужащие отработали нормативы по минированию участков местности предполагаемой высадки десанта условного противника, где инженерам за максимально короткое время было необходимо установить различные виды мин.

Также, военные инженеры отработали комплекс мероприятий по проделыванию проходов в минно-взрывном заграждении для преодоления участков местности личным составом и военной техникой.

Всего тактико-специальном учении по разминированию морского побережья приняло участие около 200 военнослужащих армейского корпуса ВВО и задействовано более 20 единиц военной и специальной техники.