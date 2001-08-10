В Березняках продолжается капитальный ремонт улицы Зеленой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Березняках продолжаются работы по капитальному ремонту главной улицы села - Зеленой. Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, работы капитального характера стартовали на данном объекте в конце 2021 года. Срок завершения работ по контракту - 1 августа 2022 года. Подрядчик - ООО «ЮВА».

В настоящее время на объекте проводятся работы по прокладке новых сетей водоснабжения и водоотведения. До лета будет выполнен целый комплекс работ: кроме обустройства 1380 м асфальтового полотна и тротуаров, на ул. Зеленой планируется установить освещение и систему видеонаблюдения, оборудовать с обеих сторон проезжей части тротуары.

По словам начальника производственно-технического отдела ООО «ЮВА» Владимира Елисеева, работы ведутся согласно графику, отставаний нет.

- Ремонт улицы - это хорошо, очень ждем тротуары: много людей ходят по главной улице нашего села, - сказала житель села Марина Мешкова.