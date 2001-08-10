На Курильских островах рождаемость в январе превысила смертность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За январь в Сахалинской области отмечена естественная убыль населения. Зарегистрировано в органах ЗАГС 409 родившихся и 758 умерших. Естественная убыль составила 349 человек, за аналогичный период 2021 года убыль составляла 330 человек. Превышение числа родившихся над числом умерших отмечено в двух муниципальных образованиях области: «Курильский городской округ» и «Южно-Курильский городской округ», рассказали ТИА "Острова" в Сахалинстате.

В области зарегистрировано 168 браков и 167 разводов против 231 брака и 210 разводов, зарегистрированных за аналогичный период 2021 года.

По данным Управления по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области, за январь 2022 года на Сахалин и Курилы прибыло1198 человек, из которых 48,3% – на постоянное место жительства. Выбыло 1713 человек, из которых 87,2% снято с регистрационного учета по прежнему месту жительства. В пределах Сахалинской области поменяли место жительства 380 человек. Миграционная убыль составила 515 человек.