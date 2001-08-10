Межрегиональная конференция по 44-ФЗ и 223-ФЗ прошла на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске прошла межрегиональная конференция “Государственные и корпоративные закупки. Цифровая экономика”. Организаторами мероприятия выступили правительство Сахалинской области, региональное Министерство экономического развития и Электронная торговая площадка Газпромбанка (ЭТП ГПБ).
С приветственным словом на конференции выступил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Спикерами мероприятия стали заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров, генеральный директор ЭТП ГПБ Михаил Константинов, председатель института повышения квалификации МГЮА Татьяна Песегова, эксперт в сфере закупок Бетал Бижоев, антикоррупционный эксперт Института госзакупок Наталья Кузьмина, а также профессор МГИМО Вальтер Аваков и директор по развитию композитных инвестиционных сервисов ЭТП ГПБ Сергей Калинин.
В рамках программы первого дня конференции участники обсудили перспективы внедрения цифрового двойника инвестиционного проекта, сервисы для управления проектами капитального строительства, а также особенности ESG-сделок и правового регулирования в сфере устойчивого развития.
Во второй день мероприятия прозвучали доклады на тему особенностей государственных и муниципальных закупок по 44-ФЗ. В частности, речь шла о регуляторных изменениях второго оптимизационного пакета поправок, вступившего в силу 1 января 2022 года. Спикеры рассказали о ключевых изменениях в законодательстве и о том, как они повлияют на закупочный процесс от планирования до исполнения контракта. Также участники мероприятия узнали об особенностях закупочных процессов в строительстве и медицине.
Третий день конференции был посвящен ключевым изменениям в закупках по 223-ФЗ. Так, речь шла о централизации корпоративных закупок, формировании и применении типового положения о закупках, отчетности, квотировании и обосновании НМЦД. Также спикеры рассказали о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках 223-ФЗ, вступивших в силу в 2022 году: расширение круга заказчиков, требования к расчету объемов поддержки, способы закупок, отчетность и исполнение контрактов с предприятиями МСП.
В конце мероприятия состоялась дискуссия в формате круглого стола, где участники задали интересующие их вопросы спикерам мероприятия.
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