Сахалинцы могут подарить книги детям Донбасса

Акцию "Книги - Донбассу" по сбору литературы для детей из Донецкой и Луганской народных республик объявила партия "Единая Россия" во всех регионах страны. Она приурочена к Международному дню детской книги, который отмечается 2 апреля, и направлена на возвращение детям Донбасса возможности учиться и развиваться в привычной русскоязычной среде.

Во время встречи партийцев с представителями правительства ЛДНР в Госдуме стало известно, что ранее по указанию украинских властей из библиотек были насильно изъяты книги на русском языке. "Единая Россия" оперативно откликнулась на просьбу о помощи и запустила на базе общественных приемных акцию "Книги - Донбассу".

В Южно-Сахалинске принести книги можно по адресу региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева: Коммунистический проспект, 70. Время работы приемной: в будние дни с 9:00 до 17:00. Телефон для справок – 8 (4242) 500-090.

"Принимаются детские книги на русском языке: художественные, образовательные, публицистика, книги-игрушки для малышей, общеразвивающие, специализированная литература для детей и т.д. Будем особенно рады классической детской литературе, книгам по школьной программе, современным детским и подростковым произведениям. Книги не должны быть старше 2015 года, могут быть не новыми, но в хорошем состоянии. Конечно, мы с коллегами по партии примем непосредственное личное участие, приобретем хорошие, полезные и интересные книги для ребят с Донбасса", - подчеркнула Наталья Захарчук руководитель региональной общественной приёмной Дмитрия Медведева.

Волонтеры "Единой России" рассортируют и упакуют собранные книги, после чего груз вместе с гуманитарной помощью отправят в места временного размещения беженцев Донбасса в регионах России, а также в библиотеки ДНР и ЛНР.