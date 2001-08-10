В Южно-Сахалинске в порядке эксперимента заработали два кольцевых перекрестка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Организация дорожного движения временно изменена на перекрестках Комсомольской-Детской и Комсомольской-Сахалинской. Установлены мини-кольцевые развязки, дорожные направляющие и знаки, ближе к кольцевым пересечениям перенесены пешеходные переходы на ул. Комсомольской и на ул. Сахалинской. Уже есть первые результаты мониторинга, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня специалисты вели мониторинг участка с 7.00 до 8.30 утра с помощью дрона. Визуально на улице Комсомольской при движении с севера на юг наблюдается прежний по протяженности поток автомобилей, но при этом движутся они почти в два раза быстрее. Ранее этот участок в 200 метров до выезда на ул. Сахалинскую автомобиль проходил порядка 5 минут. Сегодняшние замеры показали сокращение временного промежутка почти в два раза.

На видео наглядно видны преимущества новой схемы организации дорожного движения. Также можно увидеть недочеты, в том числе в части соблюдения водителями ПДД при проезде кольцевого пересечения, которые должны нормализоваться через несколько дней.

https://youtu.be/It2Yv7Fb9aU — ссылка на видео. Так, за счет двух кольцевых пересечений левые повороты стали более безопасными и удобными. В связи с тем, что пред кольцевым пересечением автомобили сбрасывают скорость — появляются дополнительные зазоры между автомобилями, которые позволяют равномерно пропускать транспорт по направлениям.

В связи с тем, что гимназия №3 находится на каникулах, наблюдается низкая интенсивность левоповоротного движения с ул. Сахалинской на ул. Комсомольскую, соответственно сегодня было мало разрывов между автомобилями для движения с юга на север и движение по Комсомольской в серверном направлении было затруднено.

Также вместо пешеходного перехода с вызывным светофором через ул. Сахалинскую оборудованы три новых, более удобных с точки зрения пешеходных связей: ближе к перекресткам на ул. Комсомольской и ул. Сахалинской (за счет этого в момент пресечения пешеходом перекрестка будет создаваться разрыв для проезда автомобилей по другим направлениям), еще один пешеходный переход обустроен ниже по Сахалинской между остановочными пунктами.

В настоящее время водители и пешеходы осваиваются и привыкают к новой схеме организации дорожного движения. После того как добавится транспортная нагрузка из автомобилей, везущих детей в гимназию, — кольцевые развязки заработают в полную силу и в целом должны ускорить прохождение этого загруженного транспортом участка дороги.

Полный анализ существующей ситуации, проектные решения, визуализация, ход эксперимента и результат, который планируется достигнуть, подробно раскрыты и разъяснены на портале http://тутбудет.рф/rings. Здесь же размещена анкета, с помощью которой горожане могут высказать предложения и замечания. Все они будут рассмотрены.

Мониторинг будет производиться регулярно на протяжении всего периода эксперимента в утренние и вечерние часы пик.

Напомним, эксперимент продлится до начала мая. С 30 апреля будет организована еще одна кольцевая развязка на пересечении ул. Горького, Компроспекта и пер. Алтайского.