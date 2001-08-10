У властей Южно-Сахалинска станет больше возможностей для борьбы с незаконной парковкой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Департамент общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска продолжает бороться с незаконной парковкой на газонах. С начала года за нарушение правил парковки привлечено более 400 нарушителей. С 29 марта полномочий для борьбы с нарушителями у муниципалитета станет больше, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Сотрудники департамента ежедневно проводят мониторинг дворовых территорий c использованием технических средств автоматической фиксации правонарушений на предмет выявления и пресечения парковки транспортных средств. Среди последних адресов - ул. Невельская, 14/2 и ул. Поповича, 18 - отсюда поступают многочисленные жалобы от жителей о парковке на газонах и озелененных территориях. Специалисты выехали по указанным в многочисленных обращениях адресам и зафиксировали нарушения при помощи аппарата автоматической фиксации нарушений правил парковки «Дозор-МП», установленного в служебном транспорте.
- В весенний период происходит таяние снега, почва становится влажной и мягкой, в результате размещения транспортных средств на таких газонах, происходит массовый вынос плодородного слоя в результате уничтожается травяной покров и загрязняются прилегающие территории, - уточнил ведущий советник отдела фиксации и обработки нарушений правил парковки департамента общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска Евгений Хан.
Обращаем внимание, что с 29 марта вступают в силу изменения в п 8. ч. 1 ст. 21-4 закона Сахалинской области № 490 «Об административных правонарушениях в Сахалинской области», которые позволят муниципалитету привлекать к административной отвестственности за размещение транспортных средств на газонах, цветниках, пешеходных дорожках, детских и спортивных площадках, площадках для сушки белья, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирного дома.
Сообщения о нарушении правил парковки на озелененных территориях горожане могут присылать через портал «Сахалин Онлайн». К письму обязательно прикрепить фото с привязкой к местности и госномером автомобиля, указать время, дату и точный адрес нарушения.
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