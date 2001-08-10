В Сахалинской области просыпаются клещи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Роспотребнадзор предупредил жителей Сахалинской области о пробуждении клещей. Обычно люди начинают обращаться с укусами с середины марта, когда наступают тёплые весенние дни. Специалисты напомнили об опасных инфекциях, переносчиками которых могут быть кровососущие, пишет astv.ru.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, население области чаще подвержено болезни Лайма (боррелиоз). Её опасность заключается в том, что симптомы могут отсутствовать до двух недель, а после внезапно появиться одышка, усиленное сердцебиение, сыпь, лимфоцитома, небольшие эритемы вплоть до деформации суставов, а также отеки и нарушение речи.

- В Сахалинской области в 2021 году отмечается снижение случаев боррелиоза и стабилизация заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом до 2020 года - по итогам прошлого года не обнаружили ни одного случая. Уменьшилось и общее число обращений с укусами: 1380 человек в 2021 году против 1925 в 2020, - отметили в ведомстве.

Обращения жителей начинают регистрировать с середины марта, но пик приходится на май-июнь. Опасность заражения сохраняется с весны до осени.