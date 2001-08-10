На Камчатке к 2024 году построят

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

До конца весны власти определят подрядчика, который будет строить "Дальневосточный квартал" на территории в 16 гектаров в районе Северо-Восточного шоссе в Петропавловске-Камчатском, сообщает ИА "Кам 24".

Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что получил подтверждение финансирования развития инфраструктуры в районе строительства "Дальневосточного квартала" во время рабочей встречи в Москве с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым.

"Сейчас до конца весны нам предстоит определить застройщика, который реализует этот знаковый проект. Речь идёт о строительстве более 100 тысяч квадратных метров жилья нового качества с единым архитектурным решением, с необходимой социальной и обеспечивающей инфраструктурой. Сейчас речь идёт о проектировании инфраструктуры – в этом году задача такая стоит, а также об определении планировочных решений и об определении застройщика. В активную фазу стройка войдёт в 2023-2024 годах, когда планируется сдача этого квартала", – цитирует Солодова информационное агентство.

В районе Северо-Восточного шоссе на территории в 16 гектаров совместно с АО "ДОМ.РФ" запланировано строительство нескольких жилых кварталов с пешеходным бульваром и с социальной инфраструктурой, включающей школу и детские сады, а также коммерческой функцией, обеспечивающей проживание порядка 4 000 человек.

В соответствии с проектом предлагается строительство многоквартирных жилых домов от 4 до 12 этажей общей площадью порядка 120 тысяч квадратных метров.