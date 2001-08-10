Тихоокеанское
информационное агентство
29 Марта 2022
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12:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В заливе Мордвинова продолжается разрушение остатков припая

В заливе Мордвинова продолжается разрушение остатков припая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

29 марта в восточной части залива Мордвинова сохраняется угроза весеннего разрушения остатков припая. Выходить на лед крайне опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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