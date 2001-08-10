На Камчатке дети будут рисовать выборы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Избирательная комиссия Камчатского края совместно с краевым министерством образования приглашают принять участие в конкурсе детского рисунка "Выборы глазами детей", сообщает ТК "41 регион".

"Конкурс проводится в целях повышения правовой культуры будущих избирателей. В нем принимают участие дети разного возраста со всей Камчатки: как учащиеся образовательных учреждений, так и воспитанники детских садов. Именно по работам, сделанным участниками конкурса, мы можем понять, насколько современные дети знакомы с избирательным процессом и насколько хорошо они понимают необходимость участия в нем", - рассказали в избиркоме.

Лучшие работы будут отмечены дипломами и денежными сертификатами, а также станут иллюстрациями к информационным материалам Избирательной комиссии Камчатского края.