Тихоокеанское
информационное агентство
29 Марта 2022
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В Южно-Сахалинске в домах на нескольких улицах временно ограничат подачу воды
10:18, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Представителей КМНС проживающих в Южно-Сахалинске приглашают на общественную встречу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Собрание представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в городском округе, по вопросам реализации «Плана содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области» на 2022 год 1 апреля пройдет в Южно-Сахалинске.

Общественная встреча состоится в Центральной городской библиотеке (ул. Ленина 244). Начало в 15.00.

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