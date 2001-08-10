На Сахалине началась подготовка к шествию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Штаб регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" в Сахалинской области начинает непосредственную подготовку к шествию "Бессмертного полка", которое планируется провести 9 мая 2022 года.

Масштабные мероприятия по проведению акции "Бессмертный полк" планируется провести в г. Южно-Сахалинске и во всех административных центрах муниципальных образований, а также в крупных населенных пунктах Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в штабе регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России".

Шествие "Бессмертного полка " планируется включить в общий план мероприятий по празднованию 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, как одно из главных наиболее массовых мероприятий.

С учетом опыта ранее проведенных шествий и многочисленных пожеланий жителей и гостей города Южно-Сахалинска, а также в целях обеспечения безопасности и правопорядка, в областной столице планируется провести одно шествие «Бессмертного полка».

Предварительно (время будет уточняться): сбор участников шествия будет осуществляется с 9:00 до 10:00. Место сбора - западная часть площади Победы. Маршрут движения: площадь Победы – далее по ул. Горького до мемориального комплекса Славы - далее по Коммунистическому проспекту до кафе "Рандеву", с дальнейшем движением в парк КиО им. Ю.А.Гагарина (до стадиона "Космос"). Продолжением станут массовые праздничные мероприятия, местом проведения которых станет Парк культуры и отдыха им. Ю.А.Гарарина г. Южно-Сахалинска.