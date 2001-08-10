Тихоокеанское
информационное агентство
29 Марта 2022
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09:01, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине началась подготовка к шествию "Бессмертного полка"

На Сахалине началась подготовка к шествию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Штаб регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" в Сахалинской области начинает непосредственную подготовку к шествию "Бессмертного полка", которое планируется провести 9 мая 2022 года.

Масштабные мероприятия  по проведению акции "Бессмертный полк" планируется провести  в г. Южно-Сахалинске и во всех  административных центрах муниципальных образований, а также в крупных населенных пунктах Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в штабе регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России".

Шествие "Бессмертного полка " планируется включить в общий план мероприятий по празднованию 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, как одно из главных наиболее  массовых мероприятий.

С учетом опыта ранее проведенных шествий и  многочисленных пожеланий  жителей и гостей города  Южно-Сахалинска, а также в целях обеспечения  безопасности и правопорядка,  в областной столице  планируется провести  одно шествие «Бессмертного полка».

Предварительно (время будет уточняться): сбор участников шествия будет осуществляется с 9:00 до 10:00. Место сбора - западная часть площади Победы. Маршрут движения:  площадь Победы – далее по ул. Горького до мемориального комплекса Славы - далее по Коммунистическому проспекту до кафе "Рандеву", с  дальнейшем движением в парк КиО им. Ю.А.Гагарина (до стадиона "Космос"). Продолжением станут массовые праздничные мероприятия, местом проведения которых станет Парк культуры и отдыха им. Ю.А.Гарарина г. Южно-Сахалинска.

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