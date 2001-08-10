Тихоокеанское
информационное агентство
26 Марта 2022
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Выходить на лед у берегов Сахалина 26 марта опасно
15:56, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Выходить на лед у берегов Сахалина 26 марта опасно

Выходить на лед у берегов Сахалина 26 марта опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 26 марта в восточной части залива Мордвинова сохранится неустойчивое состояние припая. Выходить на лед опасно.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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