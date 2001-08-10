До конца года в Александровске-Сахалинском завершат строительство новой газовой котельной
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ход строительства объекта ЖКХ, который в будущем обеспечит теплом все многоквартирные дома районного центра, во время рабочей поездки в муниципалитет проверил губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.
- По всей области мы переводим котельные с угля и мазута на экологически чистое топливо. Это вопрос не только улучшения экологической ситуации, но и здоровья людей, которым не придется больше дышать копотью. Также с переводом на газ мы повышаем эффективность работы жилищно-коммунального хозяйства на островах. Современные котельные высоко автоматизированы и более экономичны, – сказал Валерий Лимаренко.
На сегодня выполнены работы по устройству фундамента котельной, идет монтаж металлического каркаса здания. На земельном участке возведут котельный зал, насосную станцию, трансформаторную подстанцию, резервуары для воды и топлива, очистные сооружения, разместят дизель-генераторную установку. В административно-бытовом блоке предусмотрены операторская, электрощитовая, диспетчерская, лаборатория, а также склад, кладовая и комнаты для удобства персонала.
В дальнейшем выведут из эксплуатации устаревшие объекты ЖКХ, в том числе угольные. Их отключение будет происходить поэтапно до 2025 года.
- С запуском объекта будет устранена одна из наболевших проблем города – черный дым от Центральной районной котельной, – подчеркнул глава района Владлен Антонюк.
- Газификация Александровска-Сахалинского будет осуществляться через ГРС Тымовское. Уже идет строительство межпоселковой трубы. К августу её доведут до райцентра. Поставлена задача завершить строительство котельной с учетом синхронизации с подводом газа в конце текущего года. В 2023 году доступ к голубому топливу получат жильцы частного сектора. Также будут строиться поселковые сети, – пояснил министр энергетики Сахалинской области Михаил Гузенко.
В этом году на Сахалине сдадут также три газовых котельных в Тымовском районе. При поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ объекты общей мощностью около 12 МВт появятся в селах: Зональное, Кировское и Ясное. Котельные готовы уже более чем наполовину.
Отметим, в Сахалинской области на газе уже работает 37 котельных: в Южно-Сахалинске, Невельске, Анивском, Ногликском, Охинском и Тымовском районах. В декабре прошлого года завершилось строительство объекта на экологически чистом топливе в Корсакове. После ввода газораспределительной станции начнутся пуско-наладочные работы на новой ТЭЦ портового города. Ее планируется запустить к следующему отопительному сезону.
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