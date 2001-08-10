В Южно-Сахалинске активно развивают частные детские сады

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска для решения вопросов обеспеченности дошкольным образованием детей, а также в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предоставляет субсидии группам присмотра и ухода и частным детским садам.

Меры поддержки предпринимателям, которые решили заниматься дошкольным образованием, оказываются с 2015 года. Тогда в Южно-Сахалинске уже работали 4 группы присмотра и ухода, которые посещали 124 ребенка. Сегодня в областном центре деятельность в сфере оказания услуг дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста осуществляют 30 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них - 10 лицензированных частных детских садов. В целом они охватывают более 1000 детей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказала вице-мэр Елена Федорова, курирующая социальную сферу, этот сектор стремительно развивается.

- Муниципалитет заинтересован в стимулировании интереса бизнеса к развитию сферы образования города. Частные инвестиции - это важный элемент, который позволяет на качественно ином уровне решать вопросы. Мы открыты к сотрудничеству с предпринимателями. У нас есть действенные механизмы поддержки. Это субсидии для частных садов, а также поддержка для родителей по возмещению части затрат на оплату. В совокупности это дает родителям выбор — посещать государственный сад или частный.

Как отмечает руководитель частного детского сада «Ладушки» Татьяна Батурина, сейчас действительно складывается такая тенденция, что частный детский сад становится не вынужденной мерой для родителей, а осознанным шагом.

- Частные организации могут более гибко реагировать на запрос рынка, родителей. Мы даем возможности получать более комплексный спектр дополнительных образовательных услуг в дополнение к общей образовательной программе. Поэтому часть детей продолжает посещать частные организации и после 3 лет. Пример — наш детский сад, - говорит Татьяна. - Востребованность есть, думаем о строительстве еще одно детского сада.

В Южно-Сахалинске государственная и частная сферы дошкольного образования плотно взаимодействуют. Родители и дети из частных детских садов принимают активное участие в городских мероприятиях. Педагоги приглашаются на образовательные форумы, конференции. В вопросах методического обеспечения коллеги также делятся опытом между собой. Все это в интересах южно-сахалинских детей и родителей.

Приоритетную роль в развитии сферы оказания услуг дошкольного образования играет финансовая поддержка администрации города и области. Руководитель первого в Южно-Сахалинске частного детского сада «Хэппи Лэнд» Юлия Платошина считает, что поддержка государства очень важна.

- Без субсидий сложно существовать. За счет этих средств мы пополняем материально-техническую базу, игровое оборудование. Даем полный цикл образовательных программ. Обучаем детей, персонал - и все это благодаря поддержке. Без нее была бы высокая родительская плата.

Напомним, предприниматели, которые осуществляют деятельность в сфере оказания услуг дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, могут претендовать на получение субсидии по линии департамента образования. Возместить до 90% понесенных затрат можно на методическое обеспечение, приобретение развивающих игр, развитие материально-технической базы, маркетинговую деятельность, а также на аренду, оплату коммунальных услуг, ремонт и оборудование системой безопасности помещения, которое используется для организации деятельности.

По вопросам можно обращаться в департамент образования по телефону: 312-687 (доб. 6).

Также в Южно-Сахалинске действует мера социальной поддержки для семей, чьи дети посещают частные дошкольные организации. Компенсация предоставляется одному из родителей (законных представителей) в размере 50 % от установленного частной организацией размера платы за присмотр и уход за детьми, но не более 10 000 рублей на одного ребенка в месяц.

По вопросам можно обращаться в департамент образования по телефону: 312687 (доб. 4).