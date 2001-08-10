Тихоокеанское
информационное агентство
25 Марта 2022
Сейчас 04:51
96,05|105,47|66,91
В Южно Сахалинске на перекрестке улиц Комсомольская и Пуркаева временно отключат светофоры
17:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно Сахалинске на перекрестке улиц Комсомольская и Пуркаева временно отключат светофоры

В Южно Сахалинске на перекрестке улиц Комсомольская и Пуркаева временно отключат светофоры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Светофорное регулирование временно не будет работать на перекрестке улиц Комсомольской и Пуркаева, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Это связано с производимыми работами по капремонту на ул. Комсомольской. Светофоры будут отключены с 13.00 25 февраля до 18.00 26 февраля. В этом время на участке пройдет демонтаж существующих опор и прокладка коммуникаций.

Автомобилистов просят быть внимательными при движении через перекресток, соблюдать правила дорожного движения.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы хотите уехать с Сахалина?