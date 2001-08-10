17:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В Южно Сахалинске на перекрестке улиц Комсомольская и Пуркаева временно отключат светофоры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Светофорное регулирование временно не будет работать на перекрестке улиц Комсомольской и Пуркаева, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Это связано с производимыми работами по капремонту на ул. Комсомольской. Светофоры будут отключены с 13.00 25 февраля до 18.00 26 февраля. В этом время на участке пройдет демонтаж существующих опор и прокладка коммуникаций.
Автомобилистов просят быть внимательными при движении через перекресток, соблюдать правила дорожного движения.
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