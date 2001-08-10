В Южно-Сахалинске на ул. Комсомольской стартовали работы по замене дорожного основания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На ул. Комсомольской от поворота на ТЦ «Аист» до перекрестка с ул. Пуркаева 23 марта стартовали работы по замене дорожного основания. В связи с этим ориентировочно до конца июня на указанном участке закрыто сквозное движение, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, работы на ул. Комсомольской протяженностью 960 м на участке от моста через руч. Пригородный до ул. Пуркаева стартовали в 2021 году. Они выполняются в рамках реализации двухгодичного муниципального контракта. В прошлом году подрядной организацией ООО «СКФ «Спецстрой» отремонтировано 520 м дорожного покрытия. Также были выполнены работы про прокладке инженерных сетей и ливневой канализации.

Кроме того, в этом году подрядчик обустроит тротуарную часть и заасфальтирует дорожное полотно.