На Сахалине проверяют, как МЧС готова к паводкам и лесным пожарам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 23 марта 2022 года на базе поисково-спасательного отряда имени В.А. Полякова Главного управления МЧС России по Сахалинской области состоялся смотр готовности сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы РСЧС к паводкоопасному и лесопожарному периодам. Всего в мероприятии были задействованы 112 человек и 22 единицы техники, способных сделать все для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод и защиты населенных пунктов от природных пожаров в текущем году, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

В ходе смотра готовности сил и средств было проверено наличие средств тушения, укомплектованность снаряжением и оборудованием, а также готовность к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с весенними паводками и лесными пожарами. Свою готовность к ликвидации возможных последствий ЧС в паводкоопасный и пожароопасный периоды подтвердили группы от Росгвардии, областного министерства здравоохранения, поисково-спасательный отряд г. Южно-Сахалинска, ОАУ «Сахалинская база авиационной и наземной охраны лесов» а также силы и средства Южно-Сахалинского звена Сахалинской территориальной подсистемы РСЧС.

«Заблаговременно проводится комплекс превентивных мероприятий по снижению риска возникновения ЧС на территории Сахалинской области во время безопасного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья и пожароопасного периода. В постоянной готовности находится аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Сахалинской области в составе 100 человек и 8 единиц техники. В дополнение к штатному оборудованию и снаряжению сотрудники МЧС России имеют ранцевые огнетушители, чтобы в случае привлечения к тушению лесных пожаров действовать максимально эффективно в любой местности. Ещё один важный момент, который отмечу, – хорошая организация взаимодействия между всеми структурами. Не стоит забывать, что от слаженности действий зависит своевременность оказания помощи населению при ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.» - прокомментировал готовность Сахалинской области к сезонным рискам начальник Главного управления МЧС России по Сахалинской области Игорь Ямуков.

Подобные мероприятия по подготовке к пожароопасному периоду и пропуску паводковых вод проходят ежегодно. Главной целью - предупреждение возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций в населенных пунктах, на объектах производственного и социального назначения, системах жизнеобеспечения, исключение гибели и травматизма населения. Ситуация по развитию паводковой и лесопожарной обстановкой на территории Сахалинской области находится под постоянным контролем Главного управления МЧС России по Сахалинской области.