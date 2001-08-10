На Сахалине проверяют, как МЧС готова к паводкам и лесным пожарам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 23 марта 2022 года на базе поисково-спасательного отряда имени В.А. Полякова Главного управления МЧС России по Сахалинской области состоялся смотр готовности сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы РСЧС к паводкоопасному и лесопожарному периодам. Всего в мероприятии были задействованы 112 человек и 22 единицы техники, способных сделать все для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод и защиты населенных пунктов от природных пожаров в текущем году, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.
В ходе смотра готовности сил и средств было проверено наличие средств тушения, укомплектованность снаряжением и оборудованием, а также готовность к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с весенними паводками и лесными пожарами. Свою готовность к ликвидации возможных последствий ЧС в паводкоопасный и пожароопасный периоды подтвердили группы от Росгвардии, областного министерства здравоохранения, поисково-спасательный отряд г. Южно-Сахалинска, ОАУ «Сахалинская база авиационной и наземной охраны лесов» а также силы и средства Южно-Сахалинского звена Сахалинской территориальной подсистемы РСЧС.
«Заблаговременно проводится комплекс превентивных мероприятий по снижению риска возникновения ЧС на территории Сахалинской области во время безопасного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья и пожароопасного периода. В постоянной готовности находится аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Сахалинской области в составе 100 человек и 8 единиц техники. В дополнение к штатному оборудованию и снаряжению сотрудники МЧС России имеют ранцевые огнетушители, чтобы в случае привлечения к тушению лесных пожаров действовать максимально эффективно в любой местности. Ещё один важный момент, который отмечу, – хорошая организация взаимодействия между всеми структурами. Не стоит забывать, что от слаженности действий зависит своевременность оказания помощи населению при ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.» - прокомментировал готовность Сахалинской области к сезонным рискам начальник Главного управления МЧС России по Сахалинской области Игорь Ямуков.
Подобные мероприятия по подготовке к пожароопасному периоду и пропуску паводковых вод проходят ежегодно. Главной целью - предупреждение возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций в населенных пунктах, на объектах производственного и социального назначения, системах жизнеобеспечения, исключение гибели и травматизма населения. Ситуация по развитию паводковой и лесопожарной обстановкой на территории Сахалинской области находится под постоянным контролем Главного управления МЧС России по Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:09 17 Марта Сахалинец вступился за женщину и был убит
17:00 18 Марта На территории Сахалинской области прогнозируются осадки и усиление ветра
- 13:29 18 Марта В Южно-Сахалинске продолжается реализация программы социальной газификации
14:24 17 Марта Сахалинскую область заваливают сахаром
12:33 5 Марта В Сахалинской области назначен новый руководитель Управления ГИБДД
- 17:22 1 Марта Житель Корсакова разыскивается за покушение на убийство нескольких человек
09:50 25 Февраля В Южно-Сахалинске завершается модернизация общественного транспорта
15:27 4 Марта Сахалинец три месяца обворовывал свою бабушку
Выбор редакции
- 10:40 Вчера Сахалинцев приглашают к участию во Всероссийском фестивале авторской песни "Гринландия"
- 18:10 21 Марта Автомобилистов Южно-Сахалинска просят сдать старые покрышки
- 10:37 18 Марта Серию мартовских горнолыжных соревнований на Сахалине продолжит "Утро Родины"
- 16:08 17 Марта В Чехов-центре покажут бесплатный спектакль "Запретный плод"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?