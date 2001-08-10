12:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
На Сахалине полиция выявила шестерых островитян, дискредитирующих российскую армию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские полицейские нашли шестерых граждан, дискредитирующих использование Вооружённых сил Российской Федерации. Суд наказал четверых из них штрафами по 30 тысяч рублей, пишет astv.ru, ссылаясь на областное УМВД.
Ещё два материала находятся на рассмотрении в городских судах Невельска и Углегорска.
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Новости общества Сахалина и Курил
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