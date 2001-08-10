Тихоокеанское
информационное агентство
24 Марта 2022
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У юго-восточного побережья Сахалина продолжится разрушение припая
12:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине полиция выявила шестерых островитян, дискредитирующих российскую армию

На Сахалине полиция выявила шестерых островитян, дискредитирующих российскую армию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские полицейские нашли шестерых граждан, дискредитирующих использование Вооружённых сил Российской Федерации. Суд наказал четверых из них штрафами по 30 тысяч рублей, пишет astv.ru, ссылаясь на областное УМВД.

Ещё два материала находятся на рассмотрении в городских судах Невельска и Углегорска.

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