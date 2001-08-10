Сахалинских учителей приглашают поучаствовать во Всероссийском форуме классных руководителей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Стартовал приём заявок на II Всероссийский форум классных руководителей. Оставить заявку на участие может любой классный руководитель, работающий в школе, а также кураторы групп в ссузах.
Первый форум классных руководителей (ФКР) состоялся в Москве осенью 2021 года. В очном этапе ФКР приняли участие 10 педагогов из Южно-Сахалинска, Корсакова, Холмска, Тымовского.
Педагог-организатор кадетской школы областного центра Иван Гринчак рассказал, что форум стал для него отличной площадкой для обмена опытом с другими педагогами.
- Также я познакомился с экспертами в сфере образования и политики. То, что я получил на форуме, я уже применяю в своей повседневной работе, - отметил он.
Учитель английского языка гимназии № 3 Южно-Сахалинска Ксения Бурова поделилась, что старается регулярно участвовать в различных профессиональных конкурсах и форумах. По её словам, программа ФКР была очень насыщенной.
- Она включала в себя панельные дискуссии, круглые столы, пресс-конференции с медийными людьми - ведущими, актёрами, федеральными руководителями образовательных ведомств, - рассказала она.
Отбор участников на форум классных руководителей состоит из трёх этапов: онлайн-тестирование по основам педагогики, онлайн-решение задач по тематике классного руководства и видеовизитка, в которой педагогу надо рассказать, почему он хочет участвовать в ФКР.
Отборочные этапы можно пройти с помощью приложения "ВКонтакте" , а следить за новостями - в сообществе ФКР.
Организаторы ФКР обещают участникам форума насыщенные образовательные, дискуссионные и культурные программы. Спикерами и экспертами мероприятия выступят эксперты в различных областях.
II Всероссийский форум классных руководителей состоится в октябре 2022 года в Москве. Проезд, проживание и питание очных участников оплачивает принимающая сторона.
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