В Южно-Сахалинске на ремонт вновь закроют участок улицы Комсомольская

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается капитальный ремонт улицы Комсомольской. Сейчас работы ведутся на участке от улицы Емельянова до улицы Пуркаева, сообщает astv.ru.

В администрации областного центра напомнили, что этой зимой ремонтируемый участок был открыт для проезда автотранспорта, работы производились вне проезжей части. Теперь для продолжения строительно-монтажных работ необходимо перекрыть участок улицы.

"С 9 утра среды, 23 марта, будет закрыто сквозное движение по ул. Комсомольской от поворота на ТЦ "Аист" до перекрестка с ул. Пуркаева. Сквозной проезд будет ограничен ориентировочно до конца июня. Будут производиться работы по замене основания и устройству дорожной одежды, прокладке сетей ливневой канализации, переустройству существующих коммуникаций, устройству тротуаров и другие работы, - рассказали в мэрии.

Напомним, весь участок от моста через ручей Пригородный до ул. Пуркаева должен быть сдан в эксплуатацию осенью 2022 года. Ранее капитальный ремонт был выполнен на участке от пр. Победы до моста через ручей Пригородный.