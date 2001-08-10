В Дальнем начал работу клуб для особенных детей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Дальнем заработало отделение клуба для особенных детей "Открытое сердце". Торжественное мероприятие по этому случаю состоялось в местном Доме культуры, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Для гостей подготовили концерт и конкурс рисунков. Каждый ребенок получил сладкий подарок и набор для творчества. А для родителей психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики провела тренинг на тему «Саморегуляция».

- Заявки на участие уже подали около 40 семей, - рассказала председатель Южно-Сахалинского отделения «Союз женщин России» Елена Столярова, под эгидой которого и организован клуб. – Было высказано много пожеланий и предложений. Ни одна просьба о помощи не останется без внимания!

Отделение в Дальнем планировали создать для объединения семей, проживающих в южной части городского округа. Но уже сейчас среди участников есть сахалинцы из других муниципальных районов. Более того, клуб приглашает не только детей, но и молодых инвалидов, которым приходится преодолевать немало социальных барьеров для активного включения в жизнь общества.

Все, кто хочет присоединиться к «Открытым сердцам» в Дальнем, могут обращаться по телефону председателя 8-900-43-27-597, Елена.

Напомним, клуб «Открытое сердце» был организован в 2013 году Южно-Сахалинским отделением «Союз женщин России». Сегодня он объединяет около 100 семей, воспитывающих особенных детей. Хорошими традициями стали новогодние утренники, посещение конноспортивного клуба «Золотой мустанг», областного театра кукол, летние выезды на Анивское побережье, мастер-классы. Важным направлением в работе клуба является психологическая и медицинская помощь родителям.