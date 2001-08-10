Дорожный совет Южно-Сахалинска проверил состояние улицы Пограничной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Представители дорожного общественного совета совместно со специалистами администрации города проинспектировали, построенный в 2020 году участок ул. Пограничной, расположенный между ул. Комсомольской и ул. Горького. Задача стоявшая перед общественностью - проверить как дорога прошла через зиму, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, на построенном участке вдоль 4-полосной проезжей части с обеих сторон были обустроены тротуары, велодорожка, парковочные карманы, уличное освещение. Для сбора грунтовых вод была обустроена ливневая канализация в теле дороги и перехватывающие лотки вне проезжей части.

- У нас были определенные сомнения, в этом месте расположены обводненные грунты, перекладывалось множество коммуникаций, - отметил председатель дорожного общественного совета Южно-Сахалинска Валерий Ерохов. - Поэтому немного переживали за то, как дорога переживет эту зиму. Но были приятно удивлены, нареканий нет. Есть небольшие замечания, но они текущего характера. Само тело дороги, промежутки и сопряжения с другими улицами, все это выглядит вполне достойно.

Напомним, общественный совет по вопросам развития дорожной инфраструктуры сформирован по поручению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Его основная задача — улучшение условий для пешеходов, автомобилистов, работы общественного транспорта, а также для горожан, предпочитающих передвигаться на велосипедах, самокатах.