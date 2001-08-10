Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С военнослужащими мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине стартовало батальонное тактическое учение (БТУ) с боевой стрельбой.

Личный состав соединения был поднят по учебной тревоге и в составе механизированной колонны на штатной технике совершил передислокацию в назначенный район, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

По замыслу учения десант условного противника высадился на побережье и сосредоточил свои силы для дальнейшего продвижения вглубь острова. Мотострелковые подразделения выдвинулись в указанный район, где перешли к оборонительным действиям.

Для усиления мотострелковых подразделений были приданы 152 мм самоходные артиллерийские установки «Гиацинт», реактивные системы залпового огня «Град» и танки Т-80БВ.

В ходе предстоящего розыгрыша практических действий военнослужащие танковых подразделений отработают тактику «кочующих танков», то есть при ведении учебного боя боевые машины постоянно меняют огневые позиции, тем самым вводя в заблуждение условного противника, скрывая при этом расположение своих огневых сил и средств.

Основной целью практического этапа учений будет являться совершенствование командных навыков офицерского состава и слаженности действий военнослужащих при ведении оборонительного боя во взаимодействии с танковыми и артиллерийскими подразделениями армейского корпуса ВВО.

Всего к батальонному тактическому учению привлечено около 1 тысячи военнослужащих и задействовано порядка 150 единиц вооружения военной и специальной техники.