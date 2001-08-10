Сахалинским юнармейцам рассказали, как поступить в высшее военное училище
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
21 марта 2022 года в актовом зале регионального отделения ДОСААФ России, прошла встреча юнармейцев с представителем Дальневосточного высшего общекомандного училища имени К.К. Рокосовского. Встреча собрала более сорока молодых людей, желающих ознакомится с историей одного из лучших военных училищ страны.
В ДВОКУ К.К. Рокоссовского подготовка военных кадров ведется уже более восьми десятков лет. Училище расположено в городе Благовещенск Амурской области. На протяжении всего своего существования ДВОКУ готовил профессиональные военные кадры, ориентируясь на высшие моральные, личные и государственные ценности. Сегодня Дальневосточное училище готовит военные кадры для морской пехоты и мотострелковых войск. Дальневосточное высшее военное командное училище известно не только в России, но и далеко за ее пределами. За время существования из стен учебного заведения выпущено немало квалифицированных кадров для различных военных ведомств.
На встрече в рамках программы "Профориентация", ребята узнали порядок поступления в высшее военное училище, посмотрели видеофильм о быте курсантов военных училищ и узнали историю образования и развития ДВОКУ им. К.К. Рокосовского.
В училище действует 8 кафедр:
Вооружение и стрельба.
Естественнонаучные и общетехнические дисциплины.
Иностранные и русский языки.
Физическая подготовка и спорт.
Тактика.
Управление войсками в мирное время.
Гуманитарные и социально-экономические дисциплины.
Бронетанковое вооружение и техника.
Уровень знаний кандидатов определяется по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ). Для участия в конкурсе необходимо иметь такие показатели:
- математика - не менее 27 баллов;
- русский язык – 36;
- обществознание – 42.
Экзамены для поступающих в ДВОКУ разделены на теоретическую часть и физподготовку. Абитуриент должен выполнить три упражнения с такими минимальными порогами:
Подтягивание на перекладине – 4 раза.
Бег на 100 м – 15,4 сек.
Бег на 3 км – 14,56 мин.
Результаты тестирования по физической подготовленности переводятся по специальной таблице в 100-бальную шкалу. Полученные оценки суммируются к остальным показателям, в результате чего формируется общий проходной балл.
При получении высшего образования обучение длится 4 года (для морской пехоты – 5). По окончании обучения присваивается звание лейтенант. Выпускники этих подразделений могут замещать командиров взводов, при наличии войскового опыта. Эти специализации гарантируют последовательное продвижение по служебной лестнице до командира батальонов или приравненных к ним должностей.
Средне профессиональное образование длится 2 года и 10 месяцев. По окончании присваивается звание прапорщик. Выпускники могут замещать должность командира комендантского и мотострелкового взводов, или взводов охраны.
По программе высшего образования представлены такие факультеты:
Гражданская – Управление персоналом;
Военная – Применение мотострелковых подразделений:
Морской пехоты;
Горных мотострелковых подразделений;
Арктических мотострелковых подразделений;
По программе среднего профессионального образования можно получить следующие специальности:
Гражданская – техническое обслуживание и ремонт автотранспорта;
Военная – Применение мотострелковых подразделений.
Студенты изучают стрельбу, тактику, иностранные языки, получают общетехнические знания и укрепляют физическую подготовку.
Отдельные категории имеют преимущественное право зачисления.
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