Сахалинским юнармейцам рассказали, как поступить в высшее военное училище

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 марта 2022 года в актовом зале регионального отделения ДОСААФ России, прошла встреча юнармейцев с представителем Дальневосточного высшего общекомандного училища имени К.К. Рокосовского. Встреча собрала более сорока молодых людей, желающих ознакомится с историей одного из лучших военных училищ страны.

В ДВОКУ К.К. Рокоссовского подготовка военных кадров ведется уже более восьми десятков лет. Училище расположено в городе Благовещенск Амурской области. На протяжении всего своего существования ДВОКУ готовил профессиональные военные кадры, ориентируясь на высшие моральные, личные и государственные ценности. Сегодня Дальневосточное училище готовит военные кадры для морской пехоты и мотострелковых войск. Дальневосточное высшее военное командное училище известно не только в России, но и далеко за ее пределами. За время существования из стен учебного заведения выпущено немало квалифицированных кадров для различных военных ведомств.

На встрече в рамках программы "Профориентация", ребята узнали порядок поступления в высшее военное училище, посмотрели видеофильм о быте курсантов военных училищ и узнали историю образования и развития ДВОКУ им. К.К. Рокосовского.

В училище действует 8 кафедр:

Вооружение и стрельба.

Естественнонаучные и общетехнические дисциплины.

Иностранные и русский языки.

Физическая подготовка и спорт.

Тактика.

Управление войсками в мирное время.

Гуманитарные и социально-экономические дисциплины.

Бронетанковое вооружение и техника.

Уровень знаний кандидатов определяется по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ). Для участия в конкурсе необходимо иметь такие показатели:

- математика - не менее 27 баллов;

- русский язык – 36;

- обществознание – 42.

Экзамены для поступающих в ДВОКУ разделены на теоретическую часть и физподготовку. Абитуриент должен выполнить три упражнения с такими минимальными порогами:

Подтягивание на перекладине – 4 раза.

Бег на 100 м – 15,4 сек.

Бег на 3 км – 14,56 мин.

Результаты тестирования по физической подготовленности переводятся по специальной таблице в 100-бальную шкалу. Полученные оценки суммируются к остальным показателям, в результате чего формируется общий проходной балл.

При получении высшего образования обучение длится 4 года (для морской пехоты – 5). По окончании обучения присваивается звание лейтенант. Выпускники этих подразделений могут замещать командиров взводов, при наличии войскового опыта. Эти специализации гарантируют последовательное продвижение по служебной лестнице до командира батальонов или приравненных к ним должностей.

Средне профессиональное образование длится 2 года и 10 месяцев. По окончании присваивается звание прапорщик. Выпускники могут замещать должность командира комендантского и мотострелкового взводов, или взводов охраны.

По программе высшего образования представлены такие факультеты:

Гражданская – Управление персоналом;

Военная – Применение мотострелковых подразделений:

Морской пехоты;

Горных мотострелковых подразделений;

Арктических мотострелковых подразделений;

По программе среднего профессионального образования можно получить следующие специальности:

Гражданская – техническое обслуживание и ремонт автотранспорта;

Военная – Применение мотострелковых подразделений.

Студенты изучают стрельбу, тактику, иностранные языки, получают общетехнические знания и укрепляют физическую подготовку.

Отдельные категории имеют преимущественное право зачисления.