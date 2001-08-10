Автомобилистов Южно-Сахалинска просят сдать старые покрышки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Южно-Сахалинска могут бесплатно сдать старые автомобильные покрышки на утилизацию. Их принимают три организации: "Гигант", "Шины даром" и "ЭкоШина-Сахалин", сообщает astv.ru.

Нарушителей-физлиц могут ждать штрафы от двух до трех тысяч рублей, должностных лиц - от 30 тысяч рублей до 40 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей - от 50 до 60 тысяч рублей, юридических лиц - от 200 до 250 тысяч рублей.

Как говорят в мэрии, бесплатно утилизировать шины сегодня можно в пяти точках, расположенных по адресам:

- Ленина, 1А,

- Холмское шоссе, 5,

- Больничная, 106,

- Железнодорожная, 168/4,

- Солнечный, 3.