Тихоокеанское
информационное агентство
22 Марта 2022
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У юго-восточного побережья Сахалина продолжается разрушение припая
17:33, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают на виртуальную экскурсию по маякам острова

Южносахалинцев приглашают на виртуальную экскурсию по маякам острова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 марта в 18.30 МАУ «Культурно-туристический центр» приглашает всех желающих на бесплатную иллюстрированную краеведческую лекцию «Романтика маяков», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Виртуальное путешествие по маякам острова для гостей Центральной городской библиотеки (ул. Ленина, 244) проведет известный художник и блогер Анастасия Уколова. Начало в 18.30, вход свободный.

Подробности по тел.(4242) 210-310.

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