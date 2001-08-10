Южно-Сахалинск изучает опыт Москвы по развитию транспортных систем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Представители муниципалитета, курирующие работу и развитие системы общественного транспорта Южно-Сахалинска, приняли участие в общероссийском информационно-практическом семинаре «Инновационное развитие транспортных систем. Опыт Москвы – регионам», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Организаторами семинара выступила МОО «Координационный совет по организации дорожного движения» при поддержке Минтранса России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы. В семинаре приняли участие представители десятков городов и регионов России. От Южно-Сахалинска в мероприятии участвовали представители МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска» и областного министерства транспорта.

В ходе методических сессий участники семинара обсудили актуальные проблемы развития транспортных систем городов и агломераций, посетили объекты Московского центрального кольца и Московских кольцевых диаметров.

Также южно-сахалинские специалисты ознакомились с работой ситуационного центра ГКУ «Центр организации дорожного движения правительства Москвы». В нем расположен центр обработки данных, к которому подключены различные подсистемы интеллектуальной транспортной системы. Например, светофоры. Они работают в автоматическом режиме, однако алгоритмы управления не всегда справляются с проблемами и дежурная смена корректирует работу светофорной системы, выбирая наиболее подходящие, а в особо сложных случаях - управляет светофорами напрямую с рабочего места сотрудника. К ЦОДДу также подключена система фотовидеофиксации.

Как рассказал заместитель начальника МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска» Никита Воронцов, сейчас муниципалитет изучает лучшие практики и полезный опыт в направлении развития транспортных систем, поскольку мэром Сергеем Надсадиным поставлена задача - сформировать аналогичный центр организации дорожного движения в Южно-Сахалинске. Это работа уже ведется. Разрабатываются необходимые программные решения, которые позволят обеспечивать сбор объективной информации о работе объектов транспортного комплекса города. Это позволит оперативно реагировать на нештатные ситуации и обеспечивать постоянную работоспособность всех систем.