Тихоокеанское
информационное агентство
18 Марта 2022
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У юго-восточного побережья Сахалина возможны взломы и подвижки припая
13:45, | Новости общества Сахалина и Курил

У юго-восточного побережья Сахалина возможны взломы и подвижки припая

У юго-восточного побережья Сахалина возможны взломы и подвижки припая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 марта в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина, под воздействием отжимного ветра и повышения температуры воздуха ожидаются подвижки и взломы припая. Выходить на лед опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких. 

Единый телефон вызова экстренных служб - 112.

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