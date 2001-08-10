У юго-восточного побережья Сахалина возможны взломы и подвижки припая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 марта в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина, под воздействием отжимного ветра и повышения температуры воздуха ожидаются подвижки и взломы припая. Выходить на лед опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких.

Единый телефон вызова экстренных служб - 112.