В Южно-Сахалинске продолжается реализация программы социальной газификации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2022 году ряд домовладений городского округа, по улицам которых ранее были проведены распределительные газопроводы, могут безвозмездно провести газ до границы земельного участка в рамках программы социальной газификации.

Владельцу домовладения остается только обеспечить подготовку домовладения к приему газа с установкой газового оборудования и прокладкой внутридворовых газовых сетей. Основные условия для участия в программе — населённый пункт, где находится домовладение, должен быть газифицирован ранее, а участок с домом — официально зарегистрирован.

Цель муниципалитета в 2022 году обеспечить максимальную эффективность догазификации при подготовке к приему газа населения. Для этого в областном центре есть все возможности — при строительстве муниципальных газопроводов в большинстве случаев их подводили до границ земельных участков. Это касается, как минимум, 1800 будущих абонентов, которые сразу же после подачи заявки на догазификацию могут немедленно начать подготовку дома к приему газа. Таким образом, при подготовленном к приему газа домовладении, присоединение к уличным газораспределительным сетям произойдет максимально быстро.

В настоящее время, из-за низкой активности населения, по поручения мэра города С.А.Надсадина, проводится информационная компания с участием волонтеров партии «Единая Россия», администраций территориального управления, работников администрации по оповещению жителей частного сектора об ускорении подачи заявок на догазификацию и подготовки домовладений к приему газа. Также

В связи с этим, администрация Южно-Сахалинска просит всех жителей городского округа, проживающих в частных домах, и не подававшего в 2021-2022 года заявку на догазификацию в производственно-эксплуатационное управление Сахалинской области АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», срочно обратиться по адресу: пр. Победы, д. 39, для подачи заявки о намерении заключить договор о догазификации - бесплатном подключении к уличной системе газоснабжения.

Согласно постановления правительства РФ № 1547 при заполнении заявки необходимо будет при себе иметь следующие документы:

- ситуационный план;

- копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на домовладение;

- копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на земельный участок, на котором расположено домовладение;

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ;

- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае, если заявка о подключении подается представителем заявителя);

- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

- расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый максимальный часовой расход газа не более 7 м3).

Кроме того, подать заявку можно через сайт АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (https://gazdv.ru/), сайт Госуслуг или сайт Единого оператора газификации (https://connectgas.ru/).

А также администрация города убедительно просит жителей, до границ земельного участка которых уже доведены подводящие газопроводы, срочно начать подготовку домов к приему газа. Для этого необходимо заключить договор с любой подрядной организацией, указанной в памятках по догазификации, размещенных на сайте администрации города и ДГХ.

Напомним, что программа социальной газификации реализуется в рамках поручений президента Владимира Путина, который в 2021 году поставил задачу ПАО «Газпром» в 2022 году подвести газ до границ земельных участков и выполнить подключение домовладений к сетям газоснабжения безвозмездно. Однако, подготовка домовладения (строительство внутридворовых газопроводов и обустройство внутридомового газового оборудования в доме) собственником выполняется за свой счет. В «Городском округе «Город Южно-Сахалинск» для облегчения финансовой нагрузки на население действует ряд мер поддержки, связанных с возмещением затрат населения на газификацию.

Ключевую роль в этом процессе играют компенсационные выплаты жителям на подключение к газу своих домов. Компенсация затрат собственникам газифицируемого жилья предусмотрена на подготовку схемы газификации дома, строительство и монтаж внутридворовых сетей, установку внутридомового газового оборудования и составляет 100% для всех категорий граждан, но не более 152 тыс. рублей на одно домовладение. Всего с момента введения этой меры поддержки, ей воспользовались 3095 жителей городского округа.

Кроме того, ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры, а также семьи с детьми-инвалидами и с детьми, потерявшими кормильца, могут возместить 100 % затрат (но не более 50 тыс. рублей) на приобретение газового оборудования для дома.

Документы на компенсацию принимают в отделе газификации и энергоэффективности департамента городского хозяйства. Подробная информация о компенсации размещена на официальном сайте: http://yuzhno-sakh.ru/dirs/3802/?newsid=18204

Отметим, что пошаговая памятка по социальной газификации размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска — https://yuzhno-sakh.ru/dirs/3802/22552. Также по данному вопросу можно получить консультацию в департаменте городского хозяйства по телефону: 300-584 (доб. 1, 4, 6, 7).