Школьники из Южно-Сахалинска примут участие в национальном чемпионате по робототехнике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-сахалинские школьники примут участие в национальном чемпионате по робототехнике «FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP - МОСКВА 3.0». Команда лицея №2 будет соревноваться в средней школьной возрастной группе. Задача ребят - разработать инновационный проект по теме «Грузовые перевозки». Чемпионат стартует 18 марта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ранее проект «Автоматизированная контейнерная площадка» (АКП) лицея №2 был представлен на отборочном региональном этапе соревнований по робототехнике, победа в котором дала путевку лицеистам на участие в национальном чемпионате. Проект - это модель АКП для современного логистического грузового центра.

- Нашим ребятам, а это команда из 8 человек 6-8 классов, предстоит провести защиту презентации своего робота, его дизайна, программного кода, а также принять участие в играх роботов. Кроме того, участники должны будут доказать, что они команда и защитить ее основные ценности, - рассказала учитель информатики лицея №2 Южно-Сахалинск Римма Аноприкова - Ребята покажут исследование и представят макет с размещением технических объектов на площадке, а также укрупненный комплект этого макета, где будет автоматизировано демонстрироваться погрузка/разгрузка контейнеров.

Одно из состязаний - «Игра роботов». Это 2,5-минутные матчи, цель которых - выполнение максимального количество миссий. На этом этапе команда конструирует приспособления, которые понадобятся роботу для выполнения миссий, тестирует и дорабатывает программный код и конструкцию робота. Специфика чемпионата в том, что команды проводят свои презентации и участвуют в других состязаниях самостоятельно, без помощи взрослых и наставников.

- Сначала у нас был мозговой штурм, мы все предлагали свои идеи и выбрали именно автоматизированную контейнерную площадку. Это очень сложный проект, инженерия - взрослая тема, - поделился учащийся 8 класса лицея №2 Артем Бондаренко. - Мой профиль - это именно «Игра роботов», наша модель выполняет такие миссии, как разгрузка грузового самолета, выброска с воздуха, доставка крупногабаритного груза, предотвращение аварий и ряд других.

Уточним, «FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP - МОСКВА 3.0» - это 2500 участников в возрасте от 14 до 18 лет из 45 регионов страны. Победители чемпионата станут известны 20 марта.