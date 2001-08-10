Сахалинскую область заваливают сахаром

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В последние две недели островной регион столкнулся с искусственно подогреваемым ажиотажным спросом на сахар. В ответ оптовые предприятия закупили втрое больше этого продукта. Вопрос стабильного продовольственного обеспечения рассмотрели на заседании оперативного штаба под руководством губернатора Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

За две недели на Сахалине и Курилах реализовали 764 тонны сахара – это почти в 2,5 раза больше обычных продаж за аналогичный период времени. Вопрос был оперативно отработан с оптовиками и поставщиками. Еще с 10 марта в несколько раз увеличили отгрузку сахара в островной регион. В пути контейнеры пробудут примерно 21-25 дней. Ожидается, что новые партии поступят к 4 апреля.

Как рассказала министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Инна Павленко, чтобы не допустить дефицита сахара сейчас, был произведен расчет неснижаемого недельного запаса в регионе – 192 тонны. При этом оптовики отгружают продукт по прямому каналу – сразу в розницу, минуя оптовое звено. Это позволяет исключить спекуляции и завышение торговой наценки. Рассчитан предельный объем реализации сахара в день – он выше нормы на 10 процентов.

– Я ежедневно и ежечасно слежу за ситуацией. Вчера отправил специалистов минсельхозторга по магазинам. Сахар был на прилавках в первой половине дня, а после 12 часов все скупили. Нужно организовать торговлю так, чтобы люди, которые идут в магазин после работы, тоже могли купить все необходимое, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – В нынешних условиях наша задача – поддерживать торговлю. Пока этот сегмент бизнеса работает стабильно, наш регион всегда будет с продовольствием. Под особым контролем группа социально значимых товаров. Торговая наценка на них должна быть справедливой и экономически обоснованной.