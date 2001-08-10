В Корсакове и Долинске изменился график приема жителей по регистрации транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Управление ГИБДД УМВД России по Сахалинской области информирует граждан, что с 16 марта 2022 года, изменен график приема граждан по регистрации транспортных средств в г. Корсакове и г. Долинске, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД РФ По Сахалинской области.

В городе Корсакове прием будет осуществляться со вторника по субботу, ежедневно. В городе Долинске во вторник, среду и пятницу.

Точное время приема размещено на сайте https://гибдд.рф/r/65/ и на портале Госуслуг.