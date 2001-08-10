Скверы Южно-Сахалинска готовят к лету
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В скверах областного центра начаты работы по ворошению снега. Они проводятся ежегодно и позволяют избежать подтопления пешеходных дорожек, а также стимулируют быстрое таяние снежных масс на газонах и цветниках, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В первую очередь мероприятия пройдут в сквере на площади Ленина, в сквере со стелой "Сахалин" в Новоалександровске, в сквере "Молодежный" в Луговом, в сквере Ждакаева, в сквере 135-летия Южно-Сахалинска и других.
Как рассказал начальник отдела озеленения МКУ "Управление охраны окружающей среды" Дмитрий Чернуха, после полной расчистки озелененных территорий от снега коммунальщики приступят к уборке мусора, обрезке крон деревьев и кустарников, вывозу аварийных насаждений.
- Это стандартный перечень работ по нормативному содержанию скверов, чтобы к лету зеленые уголки Южно-Сахалинска выглядели так, как все привыкли: ухоженными, эстетичными и цветущими, - сказал он.
Впереди у коммунальщиков - наведение порядка на озелененных территориях вдоль магистральных улиц.
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