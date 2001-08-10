Кольцевую развязку на перекрестке улиц Дзержинского и Буюклы в Южно-Сахалинске временно демонтировали

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мини-кольцевую развязку на пересечении ул. Дзержинского и А. Буюклы демонтировали для проведения ремонта перекрестка, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и удобства водителей будет проведен ремонт перекрестка. Мини-кольцевая развязка подтвердила свою эффективность и будет возвращена. После ремонта на перекрестке нанесут долговечную соответствующую пластиковую разметку. Ориентировочный срок - апрель.

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства информирует водителей о временном изменении организации дорожного движения на перекрестке. Движение осуществляется по ранее действовавшей схеме, водителям необходимо обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать ПДД.