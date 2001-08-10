Жители Березняков активно обсудили проект генплана города и своей территории

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Большое количество вопросов и пожеланий озвучили жители Березняков во время проведения публичных слушаний по проектам Генерального плана Южно-Сахалинска и Правил землепользования и застройки (ПЗЗ), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, в городском округе с 10 марта проходят собрания участников публичных слушаний в населенных пунктах городского округа «Город Южно-Сахалинск». По инициативе мэра Сергея Надсадина проводится масштабная информационная кампания и активное взаимодействие с населением, чтобы как можно больше горожан могли ознакомиться с проектами генплана и ПЗЗ, внести свои предложения и получить ответы на вопросы.

Участникам слушаний в Березняках тезисно представили основные блоки градостроительной документации. Жителям села рассказали о функциональном зонировании и системе точек роста. По словам специалистов, генплан - некий образ города на ближайшие 20 лет, документ планирует события в будущем, и сейчас у горожан есть возможность повлиять на него. А ПЗЗ - документ правового регулирования, который возможно изменять в соответствии с запросами и потребностями правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

В качестве докладчиков и экспертов слушаний выступили главный архитектор Южно-Сахалинска Максим Ефанов, начальник отдела подготовки документации по территориальному планированию и территориальному зонированию департамента архитектуры и градостроительства Павел Кательников и специалисты ГАУ «Институт Генплана Москвы» Григорий Мустафин и Максим Викулин.

Большую часть времени из отведенного регламента посвятили обзору документации, касающейся непосредственно территории села Березняки. Проект носит преемственный характер, специалисты учитывают всю принятую на сегодняшний момент документацию, сложившуюся застройку, число жителей и другие актуальные данные. Но некоторые изменения все же планируются. Согласно проекту генплана, будут увеличены границы села, отводятся земельные участки для новых объектов социального назначения - два детских сада, амбулатория, спортивный зал, летний лагерь, библиотека, досуговый центр. Также предусмотрено расширение территории под индивидуальное жилищное строительство, возведение дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, создание рекреационной зоны, выделение дополнительного участка для кладбища.

- Мы рассказали, на каких земельных участках допустимо размещение тех или иных объектов. В ходе слушаний с жителями сложилась достаточно активная дискуссия, чему мы очень рады, - поделился начальник архитектурно-планировочной мастерской ГАУ «Институт Генплана Москвы» Максим Викулин. - Мы получили ценную информацию о локальных проблемах, которые не всегда удается узнать на стадии подготовки документации. Теперь мы сможем учесть эти особенности, чтобы генплан максимально соответствовал ожиданиям граждан. Для нас очень важен этап публичных слушаний, потому что именно здесь всплывают частные проблемы, которые нигде не видны. Все ситуации мы зафиксировали в протокол и все они будут переданы разработчикам для работы.

Так, участники слушаний обратили внимание специалистов на ряд моментов, которые необходимо учесть. Среди озвученных пожеланий: строительство переезда через железнодорожные пути в створе ул. Центральной, там, где он когда-то существовал. Главный архитектор Максим Ефанов уточнил, что это достаточно сложный момент, требующий длительного согласования с РЖД и инициативы граждан. Но присутствующие изъявили готовность создать группу заинтересованных лиц и в письменном виде представить замечание к проекту.

- Жители были очень активны, задавали много вопросов. Ключевым для Березняков является перспектива развития территории и совершенствование инфраструктуры. Это населенный пункт сельского типа, здесь не планируется массовой многоэтажной застройки, при этом проектом закладывается рост населения на 500 человек, - рассказал Максим Ефанов. - Границы села будут увеличены незначительно, более того на эти территориях уже существует застройка и мы приводим данные генплана в соответствие с действительностью.

Те частные вопросы, на которые специалисты могут ответить в ходе слушаний, обязательно фиксируются и ответы на них предоставляются жителям через управляющих территорий.

- Я с удовольствием пришла на встречу и вопросы, которые задавала, меня очень интересуют. Я уже точно знаю, где какой объект будет в районе моего участка. Вся представленная информация была понятна, я постоянно изучаю карту, поэтому в проекте генплана легко смогла ориентироваться, - отметила жительница Березняков Нина Курочкина. - Многодетным нужно сделать дороги, и я увидела, что все эти вопросы решаемы. Самое главное, чтобы все было для людей, такие встречи обязательно должны проходить.

Сегодня, 15 марта, собрание участников публичных слушаний пройдет в доме культуры в Дальнем. Начало в 17.30. Полный график встреч размещен на сайте администрации города.

Предложения и замечания по генплану и ПЗЗ южносахалинцы могут вносить до 28 апреля включительно. Проекты документов размешены в свободном доступе для всех желающих: генплан и ПЗЗ.

Для удобства граждане могут ознакомиться с интерактивными картами по проекту генплана и правилам землепользования и застройки.

Кроме того, получить индивидуальную консультацию специалистов по конкретному земельному участку можно получить во время проведения слушаний, при необходимости эксперты детально покажут на карте объект и ответят на все интересующие вопросы.