Анивский район готовится к пожарам и паводкам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Такую оценку дал заместитель начальника управления по гражданской обороне и защите населения ГУМЧС Росси по Сахалинской области Владимир Душин во время смотра готовности органов управления сил и средств Анивского муниципального звена, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

Смотр прошел на центральной площади г. Анива под руководством мэра округа Светланы Швец, заместителя начальника управления по гражданской обороне и защите населения Главного управления МЧС Росси по Сахалинской области Владимира Душина.

- Каждый сезон в Сахалинской области по-своему прекрасен. Будь-то весна, лето или осень. Вместе с тем, в каждом сезоне есть свои опасности. Это и подтопления, и лесные пожары, оползни и т.д. Смотры позволяют определить, насколько мы готовы встретить эти опасности и уберечь от них граждан, - рассказала мэр округа Светлана Швец.

В ходе смотра была проверена исправность техники, обеспеченность аварийно-спасательным инструментом, снаряжением. Оснащенность формирований средствами индивидуальной и медицинской защиты, техникой, имуществом и спецодеждой, а также готовности к их использованию по предназначению. У сотрудников муниципальных коммунальных предприятий были проверены и теоритические знания.

- Безусловно, важно, когда должностные лица обеспечены всем необходимым, чтобы предотвращать разгул стихии или последствия техногенного характера. Не мене важно, когда в критические моменты люди понимают, что нужно делать. Это позволяет избежать трагедий и минимизировать потери имущества, - рассказал заместитель начальника управления по гражданской обороне и защите населения Владимир Душин.

В смотре участвовали: боевой расчет пожарной части №51 Анивского района, силы и средства АО «Анивские коммунальные системы», филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго», МБУ Анивское «Благоустройство», ОМВД России по Анивскому городскому округу ГБУЗ «Анивская ЦРБ» им. В.А.Сибиркина

В общей сложности на смотр были представлены 15 единиц из числа инженерной, ремонтной, спасательной и оперативной техники.

Результаты смотра показали, что предприятия и службы готовы к работе в весенне- летний период 2022 года.