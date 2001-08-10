Тихоокеанское
информационное агентство
15 Марта 2022
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В ночь на 15 марта в части Южно-Сахалинска временно ограничат подачу холодной воды
15:08, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине сохраняется опасность схода снежных лавин

На Сахалине сохраняется опасность схода снежных лавин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 марта лавиноопасно на территории Смирныховского, Углегорского, Невельского, Холмского, Долинского районов,  и города Южно-Сахалинск, сообщает региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области напоминает правила безопасности при попадании под снежную лавину:

- Главная задача – уберечь дыхательные органы от снежной пыли. Использовать шарф, воротник, капюшон, шапку, рукавицы, или просто ладони, прикрывая нос и рот, тем самым создавая пространство для дыхания.

- С помощью рук и ног попытаться вынырнуть на поверхность лавины. В момент торможения стараться приблизиться к поверхности лавины, пока снег не отвердел.

- Руки держать у лица. После окончательной остановки лавины всеми способами разрушать ледяную корку, образующуюся на стенках снежной камеры в результате дыхания и тепла тела. Сохранять спокойствие и силы. Не считать свое положение безнадежным и не терять уверенности в своем спасении.

- Кричать бесполезно, снег полностью поглощает все звуки, и ни в коем случае не давайте себе спать. По статистике, более трети человек, попавших в снежную лавину, выбираются самостоятельно.

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