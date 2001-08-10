Новое производство на Курилах помогает импортозамещению в сельском хозяйстве
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Более 500 тонн высококачественной рыбной муки и рыбьего жира отгрузил отечественным потребителям цех, запущенный на острове Кунашир в конце января. Его продукция – важный компонент кормов для животных, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Воды, омывающие берега Курильских островов, – один из самых богатых районов Мирового океана. Основа местной экономики – добыча и переработка ценных водных биологических ресурсов. Здесь отечественные рыбаки ловят горбушу, кету, минтай, треску, сельдь-иваси, сайру, камбалу. Прежде отходы рыбопереработки приходилось утилизировать. Теперь в новом цеху «Южно-Курильского рыбокомбината» они превращаются в продукцию, пользующуюся высоким спросом у сельскохозяйственных предприятий.
– 90 процентов изготовленной на предприятии рыбной муки и рыбьего жира поступает на внутрироссийский рынок. Отечественные компании используют их при производстве кормов для домашних и, что особенно важно, сельскохозяйственных животных. Появление еще одного производителя высококачественной рыбной муки и рыбьего жира повышает устойчивость животноводства в условиях санкций, – сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.
Новое производство по переработке рыбных отходов на острове Кунашир создано при поддержке региональных властей и «Корпорации развития Сахалинской области».
– Введение санкций против России может привести к тому, что с рынка нашей страны уйдут иностранные компании, которые поставляют корма для животных, продукцию сельского хозяйства. Их место готовы занять российские производители. Соответственно, растет спрос на нашу продукцию. По запросам покупателей мы готовимся увеличить объемы производства. Все возможности для этого есть. Рыбы в море около наших островов хватает, – рассказал генеральный директор «Южно-Курильского рыбокомбината» Константин Коробков.
Расчетный годовой объем продукции цеха на Кунашире – более 8000 тонн. Из них 5000 тонн – рыбная мука. Остальное – рыбий жир. При необходимости объемы производства могут существенно увеличиться.
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