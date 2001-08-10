Туристические компании Сахалинской области презентуют красоты островов в Москве
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Международная туристическая выставка (MITT) пройдет в столице страны уже на следующей неделе. Региональный Центр поддержки экспорта совместно с туристско-информационным центром оплачивают аренду выставочной площади и организуют объединенный выставочный стенд 9-ти островным компаниям, предоставляющим услуги для путешественников, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.
– Наши специалисты окажут компаниям полное сопровождение во время мероприятия. Также представители организаций смогут представить заранее подготовленные коммерческие предложения на английском языке для потенциальных иностранных туристов, – отметила руководитель Центра поддержки экспорта Дина Романова.
Региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» активно поддерживает экспорт туристических услуг Сахалинской области. В недавнем времени для четырех туристических компаний специалисты ЦПЭ завершили услуги по поиску партнеров в Германии и подготовили коммерческие предложения на немецком языке, три из них уже заключили экспортные контракты. Для остальных шести организаций сегодня подбирают партнеров в Китае.
Помимо участия в международных выставках, специалисты помогают в поиске иностранных покупателей, подготовке и сопровождении экспортных контрактов, создании и переводе сайтов, разработке рекламной продукции, а также организуют бизнес-миссии в другие регионы и страны.
Отметим, MITT – одна из крупнейших туристических выставок страны. Это международная деловая площадка для стран, регионов и туристических компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на российском рынке. Участники и посетители выставки имеют возможность встретиться с представителями мировых профильных ассоциаций, регуляторами отрасли, найти новых клиентов и партнеров, а также узнать о трендах индустрии на уникальных мероприятиях деловой программы.
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