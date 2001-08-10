Мэр Сергей Надсадин встретился с разработчиками генерального плана Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в областном центре стартуют общественные слушания, на которых гражданам будет представлена концепция генерального плана Южно-Сахалинска. Первая встреча пройдет сегодня вечером в Ключах, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

О важных моментах стратегического документа, который определит развитие островной столицы на ближайшие 20 лет, жителям расскажут его разработчики – специалисты Института Генплана Москвы – советник директора Института, главный архитектор проекта Григорий Мустафин, руководитель проекта Татьяна Терехова и главный специалист Анна Нуждова. Накануне общественных слушаний с экспертами встретился мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Глава города поблагодарил разработчиков за плодотворную работу, отметив, что за два года был собран, изучен, проанализирован, систематизирован колоссальный объем информации. Вместе с тем, сейчас перед городом стоит не менее важная задача – привлечь к обсуждению обычных жителей, собрать их предложения.

– Для меня крайне принципиально провести слушания максимально открыто. Регулярно через наши СМИ мы информируем население о работе над Генпланом и Правилами землепользования и застройки. Конечно, рассчитываем на хорошую явку, на участие людей. И наша задача — максимально вовлечь их в обсуждение, – сказал Сергей Надсадин.

Как отметил Григорий Мустафин, на каждой встрече, кроме основного доклада, будут рассмотрены ключевые моменты, которые касаются отдельных населенных пунктов. Работа по подготовке к мероприятиям ведется в активном взаимодействии с руководителями управлений территорий.

Напомним, слушания по генеральному плану пройдут по следующему графику:

10 марта с 17.30 до 20.00 — ДК села Ключи;

11 марта с 17.30 до 20.00 — ДК «Синегорье»;

12 марта с 11.00 до 14.00 — ДК села Старорусского;

14 марта с 17.30 до 20.00 — ДК «Родник» в Березняках;

15 марта с 17.30 до 20.00 — ДК в Дальнем;

16 марта с 17.30 до 20.00 — администрация Хомутово;

17 марта с 17.30 до 20.00 — ЦНК «Радуга» в Ново-Александровске;

18 марта с 17.30 до 20.00 — ДК «Родина».