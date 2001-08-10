Мэр Сергей Надсадин встретился с разработчиками генерального плана Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня в областном центре стартуют общественные слушания, на которых гражданам будет представлена концепция генерального плана Южно-Сахалинска. Первая встреча пройдет сегодня вечером в Ключах, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
О важных моментах стратегического документа, который определит развитие островной столицы на ближайшие 20 лет, жителям расскажут его разработчики – специалисты Института Генплана Москвы – советник директора Института, главный архитектор проекта Григорий Мустафин, руководитель проекта Татьяна Терехова и главный специалист Анна Нуждова. Накануне общественных слушаний с экспертами встретился мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
Глава города поблагодарил разработчиков за плодотворную работу, отметив, что за два года был собран, изучен, проанализирован, систематизирован колоссальный объем информации. Вместе с тем, сейчас перед городом стоит не менее важная задача – привлечь к обсуждению обычных жителей, собрать их предложения.
– Для меня крайне принципиально провести слушания максимально открыто. Регулярно через наши СМИ мы информируем население о работе над Генпланом и Правилами землепользования и застройки. Конечно, рассчитываем на хорошую явку, на участие людей. И наша задача — максимально вовлечь их в обсуждение, – сказал Сергей Надсадин.
Как отметил Григорий Мустафин, на каждой встрече, кроме основного доклада, будут рассмотрены ключевые моменты, которые касаются отдельных населенных пунктов. Работа по подготовке к мероприятиям ведется в активном взаимодействии с руководителями управлений территорий.
Напомним, слушания по генеральному плану пройдут по следующему графику:
10 марта с 17.30 до 20.00 — ДК села Ключи;
11 марта с 17.30 до 20.00 — ДК «Синегорье»;
12 марта с 11.00 до 14.00 — ДК села Старорусского;
14 марта с 17.30 до 20.00 — ДК «Родник» в Березняках;
15 марта с 17.30 до 20.00 — ДК в Дальнем;
16 марта с 17.30 до 20.00 — администрация Хомутово;
17 марта с 17.30 до 20.00 — ЦНК «Радуга» в Ново-Александровске;
18 марта с 17.30 до 20.00 — ДК «Родина».
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