Сахалинские власти нацелены исключить необоснованный рост цен в регионе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На заседании регионального правительства губернатор Валерий Лимаренко заслушал доклады руководителей органов власти о мерах реагирования на санкции против России. В сфере особого внимания – сферы сельского хозяйства и торговли, здравоохранения, строительства, транспорта, ЖКХ, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Во всех районах ведется ежедневный мониторинг цен в оптовой и розничной продуктовой сети. Как рассказала министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Инна Павленко, отпускная стоимость продукции сахалинских производителей остается стабильной и не менялась за последние недели.

На островах работает обширная торговая сеть эконом-формата, где наценка на многие товары не превышает 15 процентов. Сдерживать рост цен позволяют меры поддержки местных сельхозтоваропроизводителей и торгового бизнеса. Предпринимателям оказывается помощь по 43 направлениям, в том числе возмещаются транспортные расходы на доставку продуктов питания с материка.

На особом контроле министерства – наличие социально значимой продукции в торговой сети региона. В оптовом звене создан достаточный запас по всем необходимым позициям. Сахалинская область практически полностью обеспечивает себя тепличными овощами, картофелем, яйцами.

В островном регионе создан также достаточный запас лекарственных препаратов. Поставки медикаментов в государственную аптечную сеть происходят в еженедельном режиме. Медицинские учреждения обеспечены лекарствами в необходимом объеме. Их поставки производятся в рамках заключенных долгосрочных контрактов.

– Мы давно работаем в условиях импортозамещения. У всех зарубежных препаратов есть отечественный аналоги. Как правило, цена таких аналогов намного ниже, чем у иностранных препаратов, где переплата может идти только за счет известного бренда и маркетинговых расходов. Российские изготовители работают по международным стандартам GMP, которые определяют высокие требования к производству лекарств, – сообщил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.

60 процентов лекарственных препаратов относятся к жизненно необходимым. Цены на эту группу товаров регулируются на государственном уровне и остаются неизменными.

На заседании областного правительства обсудили также ситуацию в других значимых отраслях. На объектах энергетики и ЖКХ создан необходимый запас твердого и жидкого топлива.

Зампред Сергей Олонцев заверил, что все стройки, начатые в рамках адресной инвестиционной программы, обеспечены финансированием и будут завершены. Зарубежные материалы и оборудование в случае необходимости заменят на доступные аналоги.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства островного региона Валерия Спиченко, авиаперевозки по Сахалинской области и по России выполняются в штатном режиме. Действуют федеральные и региональные программы субсидирования, благодаря чему цены на билеты сохранены на прежнем уровне по всем маршрутам.