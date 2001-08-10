Сахалинский минстрой запустил чат-бот в Telegram для контроля за ценами на стройматериалы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В целях сдерживания необоснованного роста цен на строительные ресурсы в областном министерстве строительства запущен специальный чат-бот. Все желающие, заметившие удорожание стройматериалов, могут заполнить соответствующую форму в мессенджере Telegram и отправить заявку в отраслевое министерство для оперативного мониторинга, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Сотрудники областного ведомства обрабатывают полученные данные и, в случае выявления значительного роста цен, направляют информацию в Федеральную Антимонопольную службу. Ссылка на чат-бот в Telegram: @sakhpricebot.

– Мы видим, что ситуация на рынке строительных материалов нестабильна. С учетом беспрецедентного давления со стороны западных государств правительством Российской Федерации и правительством Сахалинской области разрабатываются необходимые меры поддержки. Одной из оперативных задач является контроль цен на строительные ресурсы. Необходимо своевременно выявлять факты необоснованного завышения их стоимости. Это позволит оперативно принимать необходимые меры, – отмечает региональный министр строительства Алексей Колеватых.

Кроме того, в островном регионе оказывают поддержку строительным компаниям. По поручению губернатора Валерия Лимаренко в ноябре прошлого года областное правительство приняло решение о повышении лимитов на стоимость государственных контрактов с застройщиками в связи с существенным повышением цен на строительные материалы. В первую очередь пересчет предусмотрен на строительство жилых домов для граждан из аварийного жилого фонда Сахалинской области. Меру поддержки можно получить путём заключения соглашения между заказчиком и подрядчиком.

К сегодняшнему дню такой помощью воспользовалась строительная компания «Алси строй», которая возводит четыре жилых дома в Курильске в рамках государственного контракта.

Отметим, на территории Сахалинской области работают около 16 тысяч строителей и 10 крупных подрядных организаций. Принятие данного постановления способствует реализации намеченных планов по увеличению темпов ввода жилья. Так, в 2019 году в островном регионе ввели 330 тысяч квадратных метров, в 2020 – почти 440. В прошлом году область достигла рекордного показателя – 500 тысяч квадратных метров.