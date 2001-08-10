Дорогу в селе Томаринского района досрочно ремонтируют в рамках нацпроекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На участке трассы Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск протяженностью 5,9 км в границах села Белинское появится асфальтовое покрытие, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

На сегодня демонтировано существующее полотно, обустроены объездные пути, построены новые водопропускные труб. Подрядчик занимается устройством земляного полотна, укреплением кюветов, строительством новых мостовых переходов через реки Белинская, Каменушка.

Сдача объекта по проекту должна состояться в октябре 2024 года, но подрядчик намерен завершить работы досрочно уже в этом году. С вводом участка будет обеспечено движение по асфальту между селами Белинское и Парусное в Томаринском районе.

На дороге обустроят тротуары с перильным ограждением, автобусные остановки, заездные карманы, пешеходные переходы, предусмотрено уличное освещение.

Всего в этом году на Сахалине и Курилах в порядок приведут более 30 километров дорог, в том числе – в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В перечень объектов нацпроекта вошли трассы, которыми каждый день пользуются тысячи водителей, пассажиров и пешеходов. В их числе – участок дороги Лиственничное – Охотское до поворота на карьер «Лиственничный», улица Авиационная от проспекта Мира до улицы Ленина, улица Зеленая в селе Березняки, улица Комарова от улицы Дружбы до улицы 2-я Набережная.

В этом году завершится капитальный ремонт дорог в Новосибирском, на северо-западном объезде Южно-Сахалинска. Будет сдан долгожданный для областного центра участок по улице Украинская. Приведут в нормативное состояние мост через реку Кострома в Костромском.

Напомним, в январе губернатор Валерий Лимаренко обратился к вице-премьеру правительства РФ – полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу с просьбой оказать финансовую поддержку в строительстве дорог на островах. Глава региона отметил, сейчас основное внимание сосредоточено на трассе по западному побережью Сахалина. Совместно с Росавтодором ее планируется отремонтировать до 2025 года. Кроме того, требуется строительство дорог к активно застраивающимся новым микрорайонам.