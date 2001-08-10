Областная школа КВН в рамках региональной лиги прошла на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Со 2 по 5 марта в г. Южно-Сахалинске состоялась Областная Школа КВН в рамках Сахалинской областной Лиги КВН сезона 2022 года,рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе агентства по делам молодежи Сахалинской области.

Лекции и мастер-классы для участников провела эксперт КВН движения Анастасия Дудко – редактор и режиссёр Всероссийской телевизионной Юниор-Лиги КВН, автор и актриса телевизионной высшей лиги КВН в составе команды «25-я» г. Воронеж, актриса сериалов «Реальные пацаны», «Физрук», «Ольга» на ТНТ.

На сцене ГБОУ ДО «Областной центр внешкольной воспитательной работы" встретились 10 лучших команд КВН из Охи, Александровск-Сахалинского, Поронайска, Корсакова и Южно-Сахалинска.

Школа получилась яркой и интересной, стала настоящим праздником молодости, веселья и находчивости. Команды не только в выступлениях подтрунивали друг друга, но и поддерживали во время них. В зале творилась по-настоящему КВНовская атмосфера. Команды подготовились основательно, авторы шуток не обошли стороной горячие сахалинские темы и наболевшие вопросы. Зал с удовольствием подхватывал кураж выступающих, смех не умолкал.

– Пропаганда и развитие движения КВН–это наша главная задача. Необходимо поставить детский КВН Сахалина на правильные рельсы, у ребят хорошо получается, и нужно не дать этому погаснуть. Необходимо рассказывать школьникам и студентам об основах и принципах работы внутри — как пишутся шутки, как выстраиваются выступления, как это должно выглядеть на сцене, — отметила Анастасия Дудко. Мы поделимся опытом с руководителями проектов. Показываем, куда дальше двигаться и работать, каким образом выстраивать стратегию развития, чтобы понимать, как вывести сахалинский КВН на высокий уровень. Но самое главное для нас — это пообщаться с детьми, раскрепостить и привить им любовь к движению КВН, –поделилась эксперт КВН движения Анастасия Дудко.

- КВНом, как и спортом, нужно заниматься систематически, тогда будет результат. КВН —это такая же форма работы с детьми, как и в спортивных секциях и творческих коллективах. Спортсмен тренирует мышцы и скоростные способности, а КВНщики — мозг, сценическое мастерство. Есть дети и молодежь, которые не умеют петь или танцевать, но хотят в этом преуспеть. Как раз КВН даёт им такую возможность. Здесь любой может почувствовать себя в новом образе, научиться писать сценарии к выступлениям, нестандартно мыслить и остро шутить, –сказал Дмитрий Смекалов, руководитель агентства по делам молодежи.

По результатам Областной школы команды получили дополнительные баллы к предстоящей игре в сезоне.

Организатором Школы является ОГАУ «Сахалинский молодёжный ресурсный центр» и проходят при поддержке Агентства по делам молодёжи Сахалинской области, общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» и телевизионного творческого объединения «АМиК».